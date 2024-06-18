الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب

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واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بدعم من المال في زيادة الطلب خلال موسم الصيف التي بددت تأثير بيانات اقتصادية صينية أظهرت تعافيًا غير مستقر لأكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أو 0.4 % إلى 82.95 دولار للبرميل.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.3% إلى 78.70 دولار للبرميل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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