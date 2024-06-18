شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بدعم من المال في زيادة الطلب خلال موسم الصيف التي بددت تأثير بيانات اقتصادية صينية أظهرت تعافيًا غير مستقر لأكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أو 0.4 % إلى 82.95 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.3% إلى 78.70 دولار للبرميل.