شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يطلق مبادرة "خليك إيجابى.. رشد استهلاكك لتقليل تخفيف الأحمال" والان مع تفاصيل الخبر

يطلق ”الخليج 365” مبادرة لتوعية المواطنين بطرق ترشيد استهلاك الكهرباء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك بعنوان "خليك إيجابي.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال".

وتهدف مبادرة الخليج 365 إلى مساعدة قرائه فى ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالى خفض الاعتماد على الوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ووصول الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء الـ36 ألف ميجا وات.

ومن المقرر أن تعرض مبادرة الخليج 365 لترشيد استهلاك الكهرباء بعض المعلومات التى تساعد المواطن على الاستخدام الأمثل للطاقة مع عدم التوقف عن الاستخدام وهو ما سيساعد فى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وبالتالى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.



