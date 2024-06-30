الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد 30- 6- 2024 مقابل الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأحد، 30 يونيو 2024 11:51 ص

ينشر الخليج 365 اليوم الأحد 30- 6-2024، سعر الجنيه الاسترالينى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزى 60.74 جنيه للشراء، و60.92 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل 60,40 للشراء، 6078 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفي وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

60.74  جنيه  للشراء.
60.92  جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى

60.40  جنيه للشراء.
60.78  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر

60.52   جنيه للشراء.
60.75  جنيه للبيع.


سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية

60.49  جنيه  للشراء.
60.75  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"

60.52 جنيه للشراء.
60.75  جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

60.50 جنيه للشراء.
60.74  جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

60.54  جنيه للشراء
   60.74  جنيه للبيع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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