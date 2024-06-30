شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «حلواني إخوان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة حلواني إخوان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07 /11 /2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 06 /11 /2027م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيكون وفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة والأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ونوهت بمراعاة واستيفاء الشروط والمعايير الواردة في سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

وأوضحت أنه يجب على المرشح تقديم إخطاراً كتابياً برغبته بالترشيح لعضوية المجلس، وتقديم نسخة موقعة من نموذج اللإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويجب على المرشح تعبئة النموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية, بطاقة العائلة, جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس أو السجل التجاري للشركات وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية).

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ستراعي استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية حسب السياسات المتبعة والأنظمة ذات العلاقة.

ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير لعضوية المجلس حسب ما تم التنويه إليه في هذا الإعلان، علما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام.