شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المقيدة بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي عن استقرار أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وثبت رصيد شهادات مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 588.349 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة عند 370.948 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.345 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي عند 156.978 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 102.058 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي، والشرقية-إيسترن كومباني، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بضغوط عمليات جني الأرباح، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.3 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.15%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 25.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، 45.6 مليون جنيه، 125.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 121.4 مليون جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 28364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12257 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 9057 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6441 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1677 نقطة.