الاقتصاد

الكهرباء: تشغيل المرحلة الأولى من الربط مع السعودية بقدرة 1500 ميجا وات مايو المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:00 ص

أكد  مصدر مسئول بوزارة الكهرباء  و الطاقة المتجددة ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء و وزارة الطاقة السعودية انتهوا من الأعمال الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين لتبادل 3000 ميجا وات بنسبة تجاوزت ال 60% ، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 " ، أنه من المستهدف تشغيل المرحلة الأولى  فى مايو 2025 بقدرة 1500 ميجا وات ، و تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات نوفمبر من نفس العام.

قال المصدر أن أنه تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المهمات الخاصة بالمشروع  و كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

و أشار المصدر إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى تركيب مهمات محطتي المحولات ببدر وطابا الخاصين بمشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية لتبادل 3000 ميجا وات بين البلدين.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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