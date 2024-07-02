موعد مباراة الاهلي واهلي جدة في فعاليات اعتزال نجم السعودية

كشفت تقارير صحفية، عن موعد مباراة النادي الاهلي المصري ضد اهلي جدة، في فعاليات اعتزال خالد مسعد نجم كرة القدم السعودية السابق.

ووفقًا لـ صحيفة “الرياضية السعودية”، فإن اللجنة المنظمة قد حددت شهر نوفمبر القادم للتحضير بفترة كافية للمهرجان، الذي سيبدأ من الـ 04:30 عصرًا حتى الـ 11:00 مساءً.

ويشهد شهر نوفمبر القادم في هذه الفترة التوقف الدولي لـ«فيفا»، حيث سخوض المنتخب السعودي مواجهتي أستراليا وإندونيسيا ضمن منافسات ⁧الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وكان اللاعب خالد مسعد متواجدًا في ناديي اهلي جدة والاتحاد، من أبرز نجوم منتخب السعودية في التسعينيات حيث شارك مع الأخضر في 116 مباراة، وسجل27 هدفًا، وتوج معه بلقبي كأس آسيا 1988 و1996، إضافة إلى كأس الخليج عام 1994، وكأس العالم 1994 و1998.

وكان قد التحق خالد مسعد بفريق اهلي جدة عام 1986، واختتم مسيرته مع فريق الاتحاد، الغريم التقليدي لناديه، في صفقة انتقال مفاجئة عام 2000، ثم توقف عن اللعب في 2003.