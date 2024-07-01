شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 1-7-2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الاثتبن1-7-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 156.1 جنيه للشراء و 157.2 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

156.1 جنيه للشراء

157.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

156.1 جنيها للشراء

157.1 للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

151.4 جنيه للشراء.

157.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

151.6 جنيه للشراء.

157.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

152.8 جنيه للشراء

157.4 جنيه للبيع