الاقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوى 28 ألف نقطة

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هانى الحوتى

الإثنين، 01 يوليو 2024 10:34 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 28026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 34461 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 12115 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 6235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 9058 نقطة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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