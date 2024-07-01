شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوى 28 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 28026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 34461 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 12115 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 6235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 9058 نقطة.