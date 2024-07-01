شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تكشف نسب تنفيذ أعمال تطوير الموانئ التابعة لها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول نسب التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير بموانئ الهيئة حتى الآن نحو 94% بميناء السخنة، و86% بميناء شرق بورسعيد، و93.8% بميناء غرب بورسعيد، و73.7% بميناء العريش، كما أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بميناء الأدبية، أما عن المناطق الصناعية الواعدة فقد بلغت نسبة تنفيذ المشروعات بها 75% بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، كما أوضح أن أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، بلغت نسبة تنفيذ بعض الأعمال بها 100%.

وأضافت المنطقة الاقتصادية، أنه بسبب أعمال التطوير المستمرة والموقع الاستراتيجي المتميز كان لموانئ الهيئة نشاط مميز في حركة التجارة عالمياً، حيث احتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات وفقاً لتقرير البنك الدولي عن الموانئ خلال عام 2022، كما نجح الميناء في أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا.

وأشارت الهيئة إلى أن ميناء السخنة شهد تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات "هاتشيسون") لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية حيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.

ومن المقرر أن تسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، بالإضافة إلى العديد من أكبر مشغلي الموانئ العالميين الذين يعملون بالفعل منذ سنوات بموانئ الهيئة أما ميناء العريش فقد لعب دوراً إقليمياً هاماً من خلال استقبال الميناء لسفن مساعدات لدولتي سوريا وتركيا أثناء الزلازل التي تعرضت لها الدولتين، بالإضافة إلى استقباله سفن المساعدات الخاصة بقطاع غزة وأكثر من مستشفى عائم لإغاثة المصابين بالقطاع، مما يؤكد على الدور المحوري والاستراتيجي للميناء ومدى فاعلية أعمال التطوير التي أسهمت في جاهزيته.