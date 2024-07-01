- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بنمو يزيد عن 100%.. "الاستثمارات العامة" يواصل أداءه القوي خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل صندوق الاستثمارات العامة، أداءه المالي والاستثماري القوي خلال العام 2023.
وحقق نموًا في إجمالي عوائده المالية المستدامة وأرباحه وقيمة أصوله، بما عزز من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 يناير 2023 و31 ديسمبر 2023، وسجل خلالها الصندوق نموًا بنسبة تزيد عن 100% في إجمالي إيراداته.
وارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية.
يأتي إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن قوائمه المالية الموحدة ضمن التزامه بالشفافية والحوكمة، وانسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.
وأسهم الأداء المالي والاستثماري القوي الذي واصله صندوق الاستثمارات العامة خلال العام 2023، في تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق - بما في ذلك الدخل الشامل - 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار).
كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل - والتي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.
وارتفعت الأرباح بعد احتساب الزكاة والضرائب لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت (17) مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022.
كما ساهمت العديد من العوامل في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال.
وبهذا ارتفع من 207 مليار ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، والذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، وخاصة الخدمات المالية، والاتصالات.
علمًا أن المحفظة تأثرت بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022.
وساهم في هذه النتائج الإيجابية تحول "سوفت بنك" إلى مصدر للأرباح بعدما تعرض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.
وتمثّل النتائج المالية لعام 2023 لصندوق الاستثمارات العامة، تأكيدًا على متانة وقوة الموقف المالي والأداء الاستثماري للصندوق، إذ حصل على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحقق نموًا في إجمالي عوائده المالية المستدامة وأرباحه وقيمة أصوله، بما عزز من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
نتائج صندوق الاستثمارات العامةوكشف صندوق الاستثمارات العامة في قوائمه المالية الموحدة على التزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمنشورة وفقًا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن.
ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 يناير 2023 و31 ديسمبر 2023، وسجل خلالها الصندوق نموًا بنسبة تزيد عن 100% في إجمالي إيراداته.
وارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية.
قيمة الموجوداتكما ارتفعت قيمة موجوداته بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023 مقارنة بـ 2.9 ريال في نهاية 2022 مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو لشركة في محفظة الصندوق.
يأتي إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن قوائمه المالية الموحدة ضمن التزامه بالشفافية والحوكمة، وانسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.
وأسهم الأداء المالي والاستثماري القوي الذي واصله صندوق الاستثمارات العامة خلال العام 2023، في تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق - بما في ذلك الدخل الشامل - 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار).
استراتيجية صندوق الاستثمارات العامةوشهد العام 2023 تعزيز صندوق الاستثمارات العامة لاستراتيجيته الهادفة لتنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال سعودي إضافية (11.9 مليار دولار).
كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل - والتي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.
وارتفعت الأرباح بعد احتساب الزكاة والضرائب لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت (17) مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022.
ارتفاع الاحتياطيات العامة والأرباحوارتفعت الاحتياطيات العامة والأرباح المبقاة من الاستثمارات بنسبة 21% لتبلغ 707 مليار ريال ( 188 مليار دولار) مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022.
كما ساهمت العديد من العوامل في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال.
وبهذا ارتفع من 207 مليار ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، والذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، وخاصة الخدمات المالية، والاتصالات.
علمًا أن المحفظة تأثرت بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022.
إيرادات محفظة الصندوق الاستثماريةوارتفعت إيرادات محفظة الصندوق الاستثمارية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت 98 مليار ريال خلال 2023، أي بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) عن نتائج عام 2022 التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال.
وساهم في هذه النتائج الإيجابية تحول "سوفت بنك" إلى مصدر للأرباح بعدما تعرض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.
وتمثّل النتائج المالية لعام 2023 لصندوق الاستثمارات العامة، تأكيدًا على متانة وقوة الموقف المالي والأداء الاستثماري للصندوق، إذ حصل على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.