شكرا لقرائتكم خبر عن بنمو يزيد عن 100%.. "الاستثمارات العامة" يواصل أداءه القوي خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية