بريكس: السعودية تخطط لتحويل 3 ملايين طن متري من القمامة إلى وقود سنويا

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القاهرة - سامية سيد - تخطط المملكة العربية السعودية لتحويل 3 ملايين طن متري من القمامة الصلبة إلى وقود سنوياً، في خطوة من شأنها تقليص انبعاثاتها الكربونية بما يزيد على مليون و791 ألف طن متري.



ولفت تلفزيون "بريكس" أن تلك الخطوة سوف تدعم أهداف الاستدامة البيئية في المملكة ومن بينها خفض التلوث وحماية الموارد البيئية، وذلك في إطار التوجه نحو المستقبل الأخضر، كما سيسهل أيضا عملية تتبع ومعالجة النفايات البلاستيكية من التجميع إلى إعادة التدوير.



وتهدف الخطة إلى إعادة تدوير ما يصل إلى 100 مليون طن متري من النفايات سنويا لدعم جهود الاستدامة. كما ستسهم الخطة كذلك في خلق أكثر من مائة ألف فرصة عمل في هذا القطاع للمواطنين السعوديين.



يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو منصة إعلامية تهتم بشئون الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا؛ فضلا عن الدول التي انضمت حديثا وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.