شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة أحمد سمير يشكر العاملين بديوان الوزارة ويغادر مكتبه والان مع تفاصيل الخبر

بعد قرابة عام وعشرة أشهر تقريبًا على تكليفه بملف وزارة الصناعة والتجارة، ودع المهندس أحمد سمير الموظفين والعاملين بديوان عام الوزارة قبل قليل، عقب إبلاغه بالرحيل عن الوزارة خلال التعديل الوزاري الموسع المرتقب إعلانه تفاصيله خلال الساعات القليلة القادمة.

وأفادت مصادر رسمية بالوزارة، أن المهندس أحمد سمير انهي عدد من الملفات خلال اليومين الماضيين، وكذلك الانتهاء من عدة لقاءات وتوقيع عقود على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تم عقده خلال يومي 29 و 30 يونيو 2024.

تولى المهندس أحمد سمير ملف الصناعة والتجارة خلفًا للسيدة نيفين جامع بتاريخ 13 أغسطس 2022، وعمل على عدة ملفات لعل أبرزها تحديات القطاع الصناعي في توفير خامات الإنتاج خلال فترة صعوبة تدبير الدولار، كما عمل على ملفات دعم الصادرات وفض التشابك مع الهيئات.

وقبل تكليفه بحقيبة التجارة والصناعة، تولى أحمد سمير صالح، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية، وعلى صعيد عمله فى القطاع الخاص شغل "سمير" منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة القناة للبلاستيك، كما تولى منصب نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر منذ عام 2014، وعضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2015.