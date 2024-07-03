شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر: الحكومة مطالبة بتقديم حوافز استثمارية وعودة وزارة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد أحمد متولى السنجهاوى مستثمر، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتقديم حوافز استثمارية متنوعة، ولا سيما فى ظل الحوافز التى تقدمها العديد من دول الجوار، والتى نشطت فى مجال الاستثمار بالرغم من أن موقع مصر أفضل من موقعها، وتمتلك اتفاقيات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم أفضل من أى دولة أخرى، وبالتالى على الحكومة أن تقدم تلك الحوافز وتظهرها وتظهر أيضا الفرص الاستثمارية مع عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى إلى الحكومة الجديدة.

‏أشار أحمد متولى إلى أهمية فتح المجال بصورة أكبر امام الشركات العقارية العالمية وشركات المقاولات العالمية للتنسيق مع الشركات المصرية فى عمل المشروعات، سواء داخل مصر مشروعات بنية أساسية داخل مصر أو خارج مصر والاستفادة من الخبرات التى تمتلكها الشركات المصرية، بالإضافة إلى أهمية القضاء تمامآ على الروتين والبيروقراطية في عملية الاستثمار وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين بهدف جذب العملة الصعبة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى والعالمى.

‏أشاد السنجهاوى، بالجهد الكبير الذى قامت به الحكومة المصرية فى مجال البنية الأساسية والمرافق والتي كانت في إطار المشروع العظيم حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت الخدمات لملايين المواطنين فى مصر خلال الفترة الماضية وتواصل عملها خلال الفترة الحالية والمستقبلية.