شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية»: إتمام الاستحواذ على شركة للخدمات الطبية بـ35 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" إتمامها عملية شراء لـ 100٪ من حصص شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بمبلغ 35 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت على موققع تداول، في 11 مارس الماضي، شراء 100% من شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بموجب اتفاقية شراء ملزمة مشروطة.

ونوهت بالحصول على جميع الموافقات النهائية من الجهات المختصة، واستيفاء جميع الشروط وانتقال ملكية شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بالكامل إلى "طبية".

وسيقدم الاستحواذ قيمة مجزية لشركة "طبية" ومساهميها، إذ تحقق شركة محمد حمد عبدالله الحماد إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون ريال بهوامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تناهز الـ 11.5٪.