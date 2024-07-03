الاقتصاد

«صادرات»: تعديل توصية تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قررت الشركة للصادرات الصناعية (صادرات) التعديل على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد أسهم الشركة سيصبح 194.4 مليون سهم، بدلا من 19.440 مليون سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم و المنشور على موقع تداول بتاريخ 25/11/1444ه 14/06/2023م.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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