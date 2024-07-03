شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: إعلان تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق إنها ستعلن عن تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.

وكانت الشركة قد أعلنت في 30 يونيو الماضي على موقع تداول، عدم تمكنها من نشر ‏النتائج المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31-03-2024 م

