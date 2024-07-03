الاقتصاد

«تهامة»: إعلان تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق إنها ستعلن عن تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.
وكانت الشركة قد أعلنت في 30 يونيو الماضي على موقع تداول، عدم تمكنها من نشر ‏النتائج المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31-03-2024 م
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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