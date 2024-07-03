شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف»: شراء أسطول سيارات نقل بقيمة 31.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الجوف، أمس، عقد شراء أسطول سيارات نقل من شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبناؤه، بقيمة 31.8 مليون ريال، مقابل منتجات من الشركة وخصم جزء المديونية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سريان العقد يبدأ من تاريخه، فيما سيوجد أثرا إيجابيا لعملية الشراء على نتائج الشركة المستقبلية اعتبارا من الربع الثالث للعام 2024 من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة وتخفيض التكاليف المرتبطة بالنقل.

ونوهت بتوريد 50% من أعداد السيارات المرتبطة بالعقد واستلامها بأرض مصنع شركة أسمنت الجوف.

وأشارت إلى أنها ستعلن استلام المتبقي من الشاحنات التي تمثل الـ50% الأخرى من قيمة العقد فور اكتمال عملية الاستلام بأرض المصنع والمتوقع خلال الربع الثالث من عام 2024.