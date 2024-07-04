شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت النصر للسيارات فى خفض خسائرها أكثر من 100 مليون جنيه فى عام واحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة النصر لصناعة السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتصنيع مركبات كهربائية ومركبات صديقة للبيئة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تصنيع أتوبيس يعمل بالغاز مع سكانيا العالمية، خلال الفترة الماضية ودخل الخدمة بالفعل في العاصمة الإدارية.

وبحسب المصادر سيتم تصنيع أول سيارة كهربائية محلية في مصر ملاكي تناسب المصريين خلال الفترة المقبلة بالشركة الفترة المقبلة، بالتعاون مع شركة صينية ستوطن الصناعة محليا، وبجانب تصنيع أتوبيسات جديدة، ومن المتوقع بحسب المصادر ألا تقل نسبة المكون المحلى للسيارات الجديدة الملاكي الكهربائية عن 60%، حيث من المنتظر أن يولي المهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام الجديد أهمية قصوى لهذا الملف للحد من الانبعاثات والتوافق مع حماية البيئة والتوجه العالمى لتصنيع السيارات الكهربائية .

ومؤخرا نجحت الشركة في خفض خسائرها السنوية بأكثر من 100 مليون جنيه بنهاية العام المالى في 30 يونيو 2024 نتيجة خفض عدد العاملين وترشيد النفقات.. تعرف على التفاصيل من واقع البيات المالية التقديرية للشركة.

1 – حققت النصر لصناعة السيارات 7.28 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى.

2 – حققت الشركة 3.7 مليون جنيه إيرادات العام المالى 2022.

3 – بلغت خسائر الشركة نحو 58.2 مليون جنيه عام 2023 .

4 – بلغت خسائر الشركة نحو 162 مليون جنيه عام 2022 .

5 - بلغت إجمالي الأجور نحو 63 مليون جنيه عام 2023.

6 – بلغت إجمالى الأجور نحو 117.2 مليون جنيه.

