شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بسوهاج تستضيف الوكالة الأمريكية لتفعيل وتطوير خدمات الغرفة والان مع تفاصيل الخبر

استضافت غرفة سوهاج التجارية أمس الوكالة الأمريكية للتنمية للغرفة التجارية بسوهاج لتفعيل وتطوير خدمات الغرفة .

وشارك في الحضور من الغرفة النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس الإدارة، وأحمد اللبان، نائب أول لرئيس مجلس الإدارة، و أحمد كامل عبد الرحيم، نائب ثان رئيس مجلس الإدارة، و أحمد سلطان السمان عضو مجلس إدارة و محمود خلف حسانين عضو مجلس الإدارة، وعمرو محمد فتحي عضو مجلس إدارة الغرفة، و وائل ابو رحاب عضو مجلس إدارة الغرفة، ومظهر مختار الشيمي عضو مجلس إدارة الغرفة.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية، أن الوكالة الأمريكية تقدم الدعم للغرفة التجارية بالخدمات التي تقدمها خاصة أنها المسؤولة عن مركز تميز الخاص بخدمه الشباك الواحد للتجار حيث تقوم بتطوير الأجهزة والمعدات الخاصة بالغرفة بحيث يتم تقديم أفضل خدمه للسادة التجار .

وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي اليوم، أن الغرفة تلعب دوراً حيوياً في دعم التجار وتطوير القطاع التجاري بشكل عام وتوفير المعلومات والخدمات والدراسات الاقتصادية، ونركز علي التدريب والتطوير المهني حيث تساهم في رفع كفاءه التجار والعاملين في القطاع التجاري بشكل مستمر .

وأكد أبو الوفا، أن الغرفة تعطي اهتمام خاص بملف الابتكار والتكنولوجيا حيث تعمل على تشجيع التجار علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمالهم.

كما تقدم النائب خالد أبو الوفا، بالتهنئة للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والسادة الوزراء، متمنياً للحكومة المصرية التوفيق والسداد فى تحقيق ما تصبو إليه الدولة بالجمهورية الجديدة من أهداف التنمية المستدامة، والتقدم بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية.