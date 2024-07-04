شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس: نتطلع للتعاون مع الحكومة لزيادة الإنتاج والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة و جميع أعضاء مجلس ادارته بالتهنئة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التشكيل الجديد للحكومة والذي يستهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة للملفات المختلفة.

وشدد المجلس التصديري للملابس برئاسة ماري لويس بشارة، على تطلعه للعمل مع الوزراء الجدد في الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها زيادة الصادرات والعمل على تحسين جودة الإنتاج المصدر للخارج وتنمية وتحديث صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لتواكب احدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التصنيع العالمية.

وتقدم المجلس بالتهنئة لكلا من اللواء كامل الوزير لتكليفه بملف الصناعة بجانب ملف النقل و حسن الخطيب لتكليفع بملف الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك تهنئة الدكتورة رانيا المشاط علي تكليفها بملف التخطيط والتعاون الدولي وأحمد كجوك للمالية.

كما وجه المجلس الشكر للوزراء الراحلين واللذين عملوا بكل جهد مع المجلس وهم الدكتورة هالة السعيد والمهندس أحمد سمير والدكتور محمد معيط علي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتذليل كافة عقبات الصناعة.



