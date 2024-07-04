شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات تفاؤلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تسجلها مستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتشر حالة من المعنويات الإيجابية بين مستثمري الأسهم في البورصات الأمريكية، حيث صعدت مؤشراتها منذ بداية هذا الأسبوع مسجلة مستويات قياسية، وذلك بفضل إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى إحراز تقدم بشأن التضخم في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يمهد لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب ويقدم دعماً للأصول عالية المخاطر مثل الأسهم مقابل تراجع السندات، وفق ما ذكرته منصة "إنفيستينج" الدولية. صعود قياسي لـ«ستاندرد آند بورز 500» أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 5500 للمرة الأولى بدعم من ارتفاع أسهم تسلا والتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة بعد أن أشاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتقدم الأخير في التضخم.

اقرأ أيضاً: مؤشرات الأسهم الأمريكية تسجل بداية قوية في النصف الثاني من 2024

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 5,510.65 نقطة مسجلاً بذلك الإغلاق القياسي الثاني والثلاثين هذا العام.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 147 نقطة أو 0.4% في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 18,029.18 نقطة. رسائل باول وتوقعات التضخم قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك حقق "قدراً كبيراً من التقدم في خفض التضخم" نحو هدف البنك المركزي رغم أنه أضاف المزيد من الثقة في أن التضخم يسير في مسار هبوطي مستدام ما سيجعله ضروريًا قبل بدء عملية خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون الآن تغييرًا بنسبة 64% في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ارتفاعًا من حوالي 61% الأسبوع الماضي. انتعاشة كبيرة في أسهم «تسلا» ارتفعت أسهم شركة "تسلا" بنسبة 10% بعد أن قالت إنها سلمت 443,956 سيارة كهربائية في الربع الثاني متجاوزة التقديرات البالغة 438,019.

اقرأ أيضاً: أسهم الشركات الكبرى تغلق مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع

كما ارتفعت أسهم شركة "باراماونت جلوبال" بنحو 8% بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الملياردير باري ديلر كان يفكر في تقديم عرض لشراء الشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه العديد من التقارير الإعلامية إلى أن شركة "وارنر براذرز ديسكفري" قد تدخل شراكة للبث مباشر مع باراماونت جلوبال. أعلى مستوى يومي لأسهم «أبل» سجلت أسهم "آبل" أعلى مستوى يومي لها على الإطلاق عند 220.34 دولار يوم الثلاثاء متجاوزة أعلى مستوى يومي سابق عند 220.20 دولار والذي سجلته في 12 يونيو.

وارتفعت أسهم أبل بأكثر من 30% في الأشهر الثلاثة الماضية مدفوعة بالتفاؤل المحيط بخطط تقديم تقنية الذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون وغيرها من المنتجات. «بوينج» تخالف موجة الصعود على النقيض من ذلك، انخفض سهم "بوينج" بنحو 1% بعد أن ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزارة العدل الأمريكية تنتظر من شركة صناعة الطائرات قبول صفقة إقرار بالذنب لتسوية تهم الاحتيال الجنائي المتعلقة بحادثين مميتين لطائراتها 737 ماكس. الاستثمار في الأسهم خلال عام 2024 رغم هذا الارتفاع والتوقعات التفاؤلية، إلا أنه في ظل ارتفاع تقييمات الشركات الأمريكية بشكل كبير في عام 2024 يشعر العديد من المستثمرين بعدم الارتياح لاستثمار المزيد من الأموال في الأسهم وفي هذا يقول محللون أنه بالتأكيد هناك دائمًا فرص في سوق الأسهم لكنها ليست كالعام الماضي.

قال كوينسي كروسبي كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة "إل بي إل فاينانشال": ”إن النمط المتقلب في تداولات أسهم شركة إنفيديا الأخيرة مثير للقلق أيضاً، ورغم ذلك فقد سمح أيضًا للمستثمرين الذين فاتهم الاتجاه الصعودي الأولي بالدخول في السوق ومع ذلك، إذا استمر التقلب في إنفيديا وغيرها من الأسماء التكنولوجية الكبرى فقد يشير ذلك إلى أن السوق تعيد ضبط نفسها نحو دوران عكسي".

وأضاف كروسبي بأنه رغم التقلبات السوقية إلا أنه يعتقد أن شهر يوليو يمكن أن ينتهي بتحقيق مكاسب خاصة إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ بوتيرة مستقرة. استعدادات النصف الثاني من 2024 واستعدت وول ستريت لبداية النصف الثاني من العام بجلسة إيجابية إلى حد ما ارتفع فيها مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى قياسي في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% كما وحقق مؤشر داو جونز مكاسب طفيفة.

وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 14.5% في النصف الأول من العام.