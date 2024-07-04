شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب إلى 2354.7 دولار اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.1%، لتسجل 2354.7 دولار للأوقية.

وجاء تراجع أسعار الذهب، رغم انخفاض الدولار وارتفاع توقعات إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي هذا العام، في ظل مؤشرات تباطؤ النشاط الاقتصادي للبلاد، الأمر الذي يرجح حدوث عمليات جني للأرباح. مؤشر مديري المشتريات كشفت بيانات معهد التوريد الأمريكي التي صدرت أمس، انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي 5 نقاط إلى 48.8 نقطة في يونيو، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الثانية خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضحت بيانات رسمية صدرت أمس، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع، في حين تباطأت وتيرة توليد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى احتمال تباطؤ سوق العمل. تباطؤ سوق العمل وأدت مؤشرات تباطؤ سوق العمل والنشاط الاقتصادي الأمريكي في رفع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى 66.5%، من 63.4% يوم أمس، و59.5% قبل أسبوع، وفق تقديرات أداة "سي إم إي فيدووتش".

وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها خلال تعاملات أمس الأربعاء، قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وتقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، أمس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.55% أو 36 دولارًا عند 2369.40 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 6 يونيو (2390.9 دولارًا). انخفاض مؤشر الدولار وانخفضت، أمس، قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% إلى 105.36 نقطة في الساعة 08:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 4 آلاف طلب إلى 238 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو، لتظل قرب أعلى مستوياتها في عام، في مقابل توقعات تسجيلها 233 ألف طلب.

وأظهر تقرير "إيه دي بي"، إضافة الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة في يونيو، بعد إضافته 157 ألفاً في قراءة مايو المعدلة بالرفع من 152 ألفاً، ويقارن ذلك مع توقعات بإضافة 160 ألف وظيفة.