شكرا لقرائتكم خبر عن «جنرال موتورز» تسجل أرباحاً فصلية قوية بفضل تعافي سوق السيارت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في قفزة كبيرة لم يتوقعها كثيرون، حققت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية العملاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) أعلى مبيعات ربع سنوية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات مدفوعة بنمو كبير في مبيعات شاحنات البيك أب الكبيرة والمركبات الكهربائية، وفق ما ذكرت منصة إنفيز الأمريكية. مبيعات الربع الثاني أعلنت جنرال موتورز صانعة السيارات في ديترويت يوم الثلاثاء عن مبيعات الربع الثاني التي بلغت 696,086 مركبة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.6% عن العام السابق وأعلى مبيعات ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2020.

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وصل سعر سهم جنرال موتورز الأمريكية العملاقة إلى 46.63 دولاراً حيث ارتفع السهم بنحو 35% عن أدنى مستوى له منذ بداية العام في منتصف يناير. أسباب زيادة المبيعات ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 40% عن العام السابق لتصل إلى 21,930 مركبة. ومع ذلك، لم تشكل السيارات الكهربائية سوى 3.2% من إجمالي المبيعات في الربع الثاني.

وشهدت مبيعات طرازات بيوك وجي إم سي ارتفاعًا في حين شهدت مبيعات شيفروليه وكاديلاك انخفاضًا.

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وقالت ماريسا ويست نائبة الرئيس الأول للشركة ورئيسة جنرال موتورز في أمريكا الشمالية: "لدينا مجموعة مذهلة من المركبات المتنوعة ونحن مرنون فيما نطرحه ونصنعه لذلك يمكننا الفوز مع تبني المزيد من العملاء للسيارات الكهربائية ويمكننا الاستمرار في الفوز كذلك في ضوء الإقبال على محركات سيارات الاحتراق الداخلي". مبيعات جنرال موتورز باعت شركة جنرال موتورز ما يقرب من 229 ألف شاحنة بيك أب كاملة الحجم في الربع الثاني وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% عن العام السابق بتحقيق أعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2021.

ومع ذلك، انخفضت مبيعات جنرال موتورز الإجمالية في النصف الأول من العام بنسبة 0.4% مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو 1.3 مليون سيارة. توقعات جنرال موتورز من المتوقع أن تتفوق مبيعات شركة جنرال موتورز في الربع الثاني بشكل عام.

كما ويتوقع خبراء الصناعة أن تظل مبيعات الربع الثاني في صناعة السيارات مستقرة تقريبًا مقارنة بالعام السابق بسبب تباطؤ الطلب فيما يخص عمليات التجزئة. رياح عكسية تعرقل الشركة قال محللون بأن أحد العوامل المؤثرة في الربع الثاني ما كان للهجمات الإلكترونية على شركة "سي دي كي جلوبال" التي تقدم البرمجيات وتكنولوجيا البيانات لصناع السيارات.

أدى هجوم الفدية في 19 يونيو إلى قيام الشركة بإغلاق نظام إدارة الوكلاء مما أثر على ما يقرب من نصف جميع الوكلاء في أمريكا الشمالية وهو ما انعكس في تأخير تسليم العديد من الطلبيات.

وتأتي أرقام المبيعات الأخيرة في أعقاب موافقة شركة جنرال موتورز مؤخرًا على إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليار دولار. تصنيف أسهم جنرال موتورز تصنف وول ستريت حاليًا أسهم جنرال موتورز على أنها "مرتفعة الوزن والقيمة" مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 55 دولارًا للسهم مما يشير إلى مكسب محتمل بنسبة 18%.

وعمومًا ارتفعت أسهم جنرال موتورز بأكثر من 150% من أدنى مستوى لها خلال الوباء.