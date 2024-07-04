شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لمؤشر سوق الأسهم السعودية في افتتاح جلسة اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض طفيف بنسبة 0.04%، ليصل إلى 11590 نقطة، وبتداولات بلغت 504.811 مليون ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة 25.323 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.016 تريليون ريال. انخفاض أسهم 139 شركة انخفضت أسهم 139 شركة في مستهل تداولات اليوم، فيما ارتفعت 77، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، ليفا، ورسن، والمطاحن الحديثة، وبروج للتأمين، وتالكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وأنابيب الشرق، ومجموعة فتيحي، وتكوين، والأندلس، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية افتتح مؤشر السوق الموازية، نمو جلسات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 25872 نقطة، وبتداولات بلغت، 1.129 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 52.859 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.299 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 15 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما انخفضت 7، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.