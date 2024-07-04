شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، عند آخر مستوياته.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.09 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، 48.06 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك مصر، 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قناة السويس، 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنوك وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، 48.09 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.