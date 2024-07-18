“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الدولار ويرفع اليورو أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 20 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق ليبلغ 88.0872 روبلًا.

ورفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 4 كوبيكات ليصل إلى 96.3046 روبلًا، بينما بقي سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند مستوى 12.0537 روبلًا.

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