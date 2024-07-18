البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي بقيمة 49 مليار يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، سيولة في النظام المصرفي بقيمة 49 مليار يوان (حوالي 6.87 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 في المئة عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط