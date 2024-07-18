الأسهم اليابانية تغلق على تراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تراجع، مع انضمام أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إلى موجة بيع عالمية يشهدها القطاع، في حين أثر ارتفاع الين على شركات صناعة السيارات ومُصدرين آخرين.

وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 2.36 في المئة، ليصل عند مستوى 40,126.35 نقطة، فيما هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.6 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2,868.63 نقطة.

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