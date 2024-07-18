الاقتصاد

الأسهم اليابانية تغلق على تراجع

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تراجع، مع انضمام أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إلى موجة بيع عالمية يشهدها القطاع، في حين أثر ارتفاع الين على شركات صناعة السيارات ومُصدرين آخرين.

وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 2.36 في المئة، ليصل عند مستوى 40,126.35 نقطة، فيما هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.6 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2,868.63 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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