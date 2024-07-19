وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع رئيس البنك الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في العاصمة الأمريكية واشنطن مع رئيس البنك الدولي أجاي بانغا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وكيفية معالجتها بشكل عملي، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين المملكة والبنك الدولي.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي ، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني المهندس إسماعيل السلوم، والمشرف العام على الإدارة العامة للأبحاث والرؤى الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور ياسر فقيه، والمشرف العام على المنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد والتخطيط هتان منير بن سمان.

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