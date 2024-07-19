الاقتصاد

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية 0.31%

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واس - عمّان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.31%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2419.4 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.2 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.3 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 0.4%.

البورصة الأردنية

فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 17.1 مليون دينار للأسبوع السابق.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 21.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 12838 صفقة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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