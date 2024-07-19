شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية 0.31% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.31%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2419.4 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.2 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.3 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 0.4%. البورصة الأردنية فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 17.1 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 21.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 12838 صفقة.

