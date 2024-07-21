لحسم الموافقة على الشريحة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول اجتماعاته في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، عن إدراج مصر رسميا على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو الجاري لحسم الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون، وفقا لآخر تحديث على موقعه الإلكتروني.

وبحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، فسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)،من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان سابق من الصندوق.

وفي وقت سابق، صرحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، بأنه تم تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد من 10 يوليو إلى 29 يوليو لإقرار الموافقة على صرف 820 مليون دولار.

وفي أبريل الماضي، سحبت مصر الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر، كما أقر رسميا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وكانت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.