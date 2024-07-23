شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. ستوكس يغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الاثنين، لتعوض بعض الخسائر التي مُنيت بها الأسبوع الماضي.

وبعد خسائر استمرت 5 أيام، أنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التداول مرتفعًا بنسبة 0.9 بالمئة. مؤشرات الأسهم الأوروبية وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية المكاسب، حيث صعدت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.8 %.

وبهذا أنهت أسوأ انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من 3 سنوات، فيما ارتفع مؤشر بنوك منطقة اليورو 2%.