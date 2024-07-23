الاقتصاد

الأسهم الأوروبية.. ستوكس يغلق مرتفعًا بنسبة 0.9%

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واس- بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الاثنين، لتعوض بعض الخسائر التي مُنيت بها الأسبوع الماضي.
وبعد خسائر استمرت 5 أيام، أنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التداول مرتفعًا بنسبة 0.9 بالمئة.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية المكاسب، حيث صعدت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.8 %.
وبهذا أنهت أسوأ انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من 3 سنوات، فيما ارتفع مؤشر بنوك منطقة اليورو 2%.
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