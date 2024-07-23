انخفاض سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث انخفض الجرام 13 جنيها، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الإثنين.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2188 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2813 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3282 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3751 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26256 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2395 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع بنسبة 0.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.