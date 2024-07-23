شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والفضة تعاني من التقلبات رغم استمرار مستواها المرتفع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب والفضة تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، رغم بقاء مستواها العام مرتفعًا مقارنة بالأعوام السابقة. تأتي هذه التقلبات في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية متغيرة، مما يضع المستثمرين في حيرة حول الاتجاهات المستقبلية لهذين المعدنين الثمينين.

أسعار الذهب

وهبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.39% لتصل إلى 2397.80 دولار للأوقية ببورصة نيويورك التجارية، وأدى هذا إلى خسارة أسبوعية متواضعة بنحو 0.7% لكن الأسعار لا تزال مرتفعة بنحو 16% منذ بداية العام حتى الآن في عام 2024، وفق ما ذكر موقع دايلي فوركس.

أسعار الفضة

لماذا تتقلب أسعار الذهب؟

عوامل أخرى تؤثر على سوق الذهب

توقعات أسعار الذهب والفضة

مستوى المقاومة

على نحو مماثل، هبطت أسعار الفضة السلعة الشقيقة للذهب إلى ما دون 30 دولارًا للأوقية وقد تكافح للحفاظ على سعر 29 دولارًا.اقرأ أيضاً: تباين أداء الأسواق العالمية.. وتراجع أسعار الذهب والفضةوانخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.62% إلى 29.13 دولارًا للأوقية مما أدى إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 6% رغم أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 21% لهذا العام.كان العامل الرئيسي المؤثر على أسعار الذهب هو جني الأرباح من قبل المتداولين بالإضافة إلى ذلك ارتفع كل من الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.ووفقًا لمنصات تداول موثوقة فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 0.17٪ إلى 104.35 وهو ما يقول بتحقيق المؤشر مكسبًا أسبوعيًا بنسبة 0.25٪ مما يعزز أدائه منذ بداية العام إلى 3٪.وعادة ما يكون الدولار القوي عاملا سلبيا بالنسبة للسلع المسعرة بالدولار الأمريكي لأنه يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا يصب في صالح أسعار الذهب.كان من العوامل البارزة الأخرى في سوق الذهب ارتفاع عوائد سندات الخزانة على نطاق واسع حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4.9 نقطة أساس إلى 4.237%.ومؤخراً، تجاوز عائد السندات لأجل عامين 4.5% في حين بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً 4.45%.اقرأ أيضاً: الذهب يتجه لمزيد من المكاسب بفضل آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكيةوقد تكون هذه الحركة الصعودية في العائدات مفاجئة حيث يشير المستثمرون إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في سبتمبر.وعادة ما تكون أسعار الذهب حساسة لتقلبات أسعار الفائدة لأنها تؤثر على التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد.وعلى الرغم من عمليات البيع الحادة يتوقع محللو السوق ارتفاع أسعار الذهب والفضة، ففي مذكرة أسبوعية ذكر محللوا شركة "ميتال فوكس":"مع تكيف الأسواق تدريجياً مع الأسعار المرتفعة وبالتالي اقتناعها بأن الاتجاه الصعودي سيستمر فمن المتوقع أن تتحسن أساسيات الذهب والفضة".ورغم عمليات البيع الأخيرة، فإن الاتجاه العام للذهب -على وجه التحديد- سيظل صعوديًا بدعم من الحركة حول وفوق مستوى المقاومة 2400 دولار للأوقية.ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وعودة مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى الدولار مرة أخرى فقد تجد سوق الذهب فرصة للعودة إلى مسار مستويات الصعود القياسية وهو ما يقولبشكل حاسم بتفضيل شراء الذهب من كل مستوى هبوطي.