شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» توقع اتفاقية لإعادة جدولة تسهيلات مع مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الجوف اتفاقية لإعادة جدولة التسهيلات المصرفية الإسلامية مع مصرف الإنماء والتي سيكون لها تأثير ايجابي على العمليات التشغيلية للشركة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن قيمة التمويل 374 مليون ريال، والجزء المعاد جدولته: 374 مليون ريال.

وتبلغ مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها 7 سنوات تنتهي في 2031م بدلاً من 2029م , تتضمن سنتين فترة سماح.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته: سند لآمر ورهن جزء من أصول الشركة.