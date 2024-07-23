شكرا لقرائتكم خبر عن فهد السيف رئيسا لإدارة إستراتيجية الاستثمار بصندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عين صندوق الاستثمارات العامة اليوم فهد السيف رئيساً للإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية مع استمراره رئيساً للإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، اعتباراً من تاريخه.

وسيكون فهد السيف مسؤولاً عن توجيه وقيادة تطوير استراتيجية الاستثمار العامة لصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى استراتيجيات الأسواق، واستراتيجيات الاستدامة والحياد الصفري، وضمان استفادة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية من أدوات التحليل الاقتصادية المتخصصة للمساهمة في تمكين قيادات الصندوق من اتخاذ القرارات.

وكرئيس للإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، سيستمر فهد السيف في قيادة أنشطة التمويل الاستثماري العالمي للصندوق، بما في ذلك تطوير استراتيجيات التمويل الاستثماري، ومشاريع نقل الأصول الحكومية، وتمويل وهيكلة رأس المال، والاستشارات المالية، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين.

