شكرا لقرائتكم خبر عن "الإبراهيم" يبحث تعزيز التبادل التجاري مع وزيرة التنمية الهولندية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز التبادل التجاري

الدمام - شريف احمد - التقى اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, مع وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، رينيت كليفر.جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين.وبحث اللقاء تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية، واستكشاف التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.