شكرا لقرائتكم خبر عن "الإبراهيم" يبحث تعزيز التبادل التجاري مع وزيرة التنمية الهولندية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, مع وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، رينيت كليفر.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين.
تعزيز التبادل التجاري
وبحث اللقاء تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية، واستكشاف التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
محمد يوسف
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