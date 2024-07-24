شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم, انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2902 دولار أمريكي، بانخفاض 0.22 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1891 يورو بارتفاع 0.14 %. بورصة لندن وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.38 %، ما يعادل 31.41 نقطة، ليصل عند مستوى 8167.37 نقطة.

