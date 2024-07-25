شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ 7 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء، تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي على خلاف التوقعات للشهر الثاني على التوالي، بسبب فوائد التمويل العقاري والأسعار المرتفعة، ما يحد من إقبال المشترين على السوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وزارة التجارة القول، إن مبيعات المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 6ر0% إلى ما يعادل 617 ألف مسكن سنويًا، وهو أقل مستوى لها منذ نوفمبر الماضي. 611 ألف مسكن وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يعادل 640 ألف مسكن سنويًا خلال يونيو الماضي.

ومع التراجع غير المتوقع، انخفضت مبيعات المساكن الجديدة إلى أقل مستوياتها منذ سجلت ما يعادل 611 ألف مسكن في نوفمبر الماضي.

وجاء تراجع المبيعات على خلفية انخفاضها في الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأمريكي بنسبة 7ر7% و9ر6% على الترتيب. المبيعات في الغرب الأمريكي في المقابل زادت المبيعات في الغرب الأمريكي بنسبة 4ر1% وفي الجنوب بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن متوسط سعر بيع المسكن الجديد خلال الشهر الماضي كان 3ر417 ألف دولار بزيادة نسبتها 5ر2% عن الشهر السابق وكان 1ر407 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 1ر0% عن الشهر نفسه من العام الماضي وكان 6ر417 ألف دولار.

وبنهاية الشهر بلغ عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع في الولايات المتحدة 476 ألف مسكن بما يغطي مبيعات 3ر9 شهرا وفقا للمعدل الحالي.