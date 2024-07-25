شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن عن زيادات جديدة في أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الحكومة المصرية اليوم الخميس عن زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود.

وتأتي بنسب تصل إلى 15% في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات بعد توقيع الاتفاق الجديد من صندوق النقد الدولي. رفع أسعار الوقود في مصر وبحسب الجريدة الرسمية يبدأ العمل بها اليوم وتشمل زيادة سعر السولار (الديزل) من 10 جنيهات إلى 5ر11 جنيها (24ر0 دولارًا) للتر بزيادة نسبتها 15%. وارتفع سعر البنزين 80 من 11 جنيها إلى 25ر12 جنيه للتر بنسبة زيادة قدرها 4ر11% والبنزين 92 من 5ر12 جنيه إلى 75ر13 جنيه بزيادة نسبتها 10% والبنزين 95 من 5ر13 جنيه إلى 15 جنيها بزيادة 1ر11%. أسعار الوقود وأشارت وزارة البترول المصرية إنها أبقت على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية مثل السولار المستخدم في المخابز عند مستوياتها القائمة دون تغيير.

هذا القرار يأتي في الوقت الذي من المقرر أن يعقد فيه صندوق النقد الدولي اجتماعًا يوم 29 يوليو الحالي لمناقشة نتائج المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي في مصر للموافقة على صرف دفعة جديدة من القرض المقرر للقاهرة بقيمة 820 مليون دولار.