شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار فى أسبوع من 27 يوليو إلى 2 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي به، حيث تفقد منطقة المسلة المعلقة، والدرج العظيم، ومركز الترميم، والمنطقة التجارية بالمتحف وبيت الهدايا الرسمي، وأكد على أهمية هذه المنطقة في إثراء التجربة السياحية للمتحف.

وحرص الوزير على التعرف على مسار الزيارة الخاص بالمتحف، والتأكد من تزويد هذا المسار بكافة الخدمات اللازمة لإتاحة السياحة الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي نهاية الجولة، التقى الوزير بمجموعة من العاملين بالمتحف، وحرص على التحدث معهم والتقاط الصور التذكارية.

الوزير يلتقى بمجموعة من السائحين بالمتحف المصرى الكبير

خلال جولته التفقدية بالمتحف المصري الكبير، حرص الوزير على لقاء مجموعة من الزائرين والسائحين الأجانب خلال تواجدهم بمنطقة الدرج العظيم بالمتحف، وذلك ضمن الجولات الإرشادية المحدودة التي يتم تنفيذها حاليًا بالمتحف والتي تشمل الدرج العظيم والمسلة المعلقة والبهو العظيم، والبهو الزجاجي.

وقد استمع الوزير إلى آرائهم وتوقعاتهم حول تجربة زيارتهم لمصر بصفة عامة وللمتحف بصفة خاصة، متمنيًا لهم زيارة ممتعة وتجربة سياحية متميزة.

اجتماع مستجدات الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة

عقد الوزير اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث وجه بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من أعمال بمشروع التطوير في التوقيتات المحددة، وعلى أكمل وجه بما يتناسب مع الأهمية التاريخية والأثرية لهذه المنطقة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لشرح مفصل عما تم إنجازه وما هو جاري من أعمال تطوير بالمنطقة الأثرية ومنها تطوير بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة الفيوم، وإقامة أسوار داخلية وخارجية للتأمين، ومظلات للزائرين، وأنظمة إضاءة.

مشاركة الوزير في فعالية الاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية

شارك الوزير في الفعالية التي نظمتها مجموعة الصين للإعلام بالتعاون مع سفارة الصين بمصر ووزارة السياحة والآثار المصرية، للاحتفال بمرور عشرة أعوام على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين الشعبية، والاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية.

وقد أشار الوزير في كلمته إلى التعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجال السياحة والآثار، كما أشار إلى المعرض المؤقت للآثار المصرية "قمة الهرم "حضارة مصر القديمة" الذي تم افتتاحه منذ أيام بمتحف شنغهاي بالصين.

كما تحدث الوزير عن رؤية الوزارة ومستهدفاتها لإبراز مصر باعتبارها الدولة الثرية بأكبر تنوع سياحي في العالم، حيث لديها مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متعددة.