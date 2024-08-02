عضو شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية منذ شهر يوليو الماضي.

وأوضح المغربي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن سعر الذهب عيار 21 وصل اليوم إلى 3320 جنيهًا.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن سعر المعدن الأصفر يتأثر بـ 3 عوامل؛ وهي عامل العرض والطلب، سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

وعن توقعاته بشأن سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، أوضح أن الذهب على مدار التاريخ دائمًا في زيادة، مشيرًا إلى أن الذهب استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل.

وأكمل عمرو المغربي: "الذهب دايمًا في زيادة، عشان كدا بنقول إنه الذهب ملاذ آمن، مهما انخفض بيرجع يزيد ويرجع لأعلى نقطة وصل لها، إحنا دايما متوقعين إنه يكون في زيادة على مدار السنوات المقبلة".