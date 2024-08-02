شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. نتائج بورصة المغرب عند إغلاق التعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المغربية ارتفاعًا عند الإغلاق اليوم الجمعة.

وسجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدمًا بنسبة 0.17 %، عند 14.001,09 نقطة. نتائج بورصة المغرب وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.2 %، ليستقر عند 1.134,97 نقطة.

كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.19 % بمجموع 1.015,79 نقطة. مؤشرات بورصة المغرب وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.24 % بمجموع 13.111,33 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 239 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 725 مليار درهم مغربي.