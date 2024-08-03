شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس تشارك فى افتتاح معرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

في إطارمساندة ودعم المعارض المتخصصة، افتتح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات وبهية مدحت نظيم عضو مجلس إدارة الغرفة، معرض نيللي كيدز فاشون والذي يستمر حتي الرابع من أغسطس الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقالت غرفة الملابس في بيان، إن هذا المعرض يعد أحد اكبرالتجمعات لصناع ملابس الاطفال في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وأهم قنوات التواصل بين المصنعين والتجار ويعد من الوسائل المتميزة لزيادة مبيعات المنتجات المحلية إلي الدول الخارجية وزيادة النقد الأجنبي وهو ما يتماشي مع سياسة الدولة المصرية علي تشجيع التصدير وزيادة حصيلة الصادرات.

وأضافت الغرفة "يشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية وإكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) ومستلزمات الأطفال الرضع والحمل والرضاعة والأثاث وغرف الأطفال، بالإضافة إلي مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، ويستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية وتوفير خطوط مواصلات مجانية لنقل الزوار من مختلف المحافظات ومن الميادين العامة بمحافظة القاهرة.