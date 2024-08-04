شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «التعاونية» تقفز إلى 459.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة التعاونية للتأمين بنسبة 87% في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 459.813 مليون ريال، مقابل 245.851 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعوديةـ شهدت نتيجة خدمات التأمين للربع الحالي ارتفاعاً ملحوظاً إذ بلغت 993,284 مليون ريال مقارنة بـ 375,954 مليون ريال في الربع ذاته من العام السابق، أي بزيادة قدرها 164.20%، وذلك نتيجةً لإنخفاض المطالبات وإدارتها بشكل أفضل.

وتضمنت الأسباب: نمو صافي أرباح نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت 32,239 مليون ريال مقارنة بنفس الربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة قدرها 7.01%، وذلك بفضل التحسن في نتائج خدمات التأمين من خلال الأعمال الرئيسية.

وشهدت محفظة الإستثمارات للشركة نمواً قوياً مما أدى إلى زيادة صافي دخل الاستثمار بمبلغ 154,742 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 40,478 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق أي بزيادة قدرها %282.29 و ذلك نتيجة لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي بلغت 10,224,648مليون ريال بالإضافة إلى تحسن نسبة العوائد.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 5,732,090 مليون ريال سعودي مقابل 4,629,215 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 23.82%.