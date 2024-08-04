بداية التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث تراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2841 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3315 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3789 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2436 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أول أمس الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.38%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.