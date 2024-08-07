شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تتعاون مع "مدى للاتصالات" لتقديم خدمات الرسائل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن توقيع اتفاقية مع شركة "مدى للاتصالات"، المقدم الرائد والمتميز في مجال حلول الاتصالات، لتصبح المقدم الاستراتيجي المفضل لخدمات الرسائل الدولية.

واختارت المصرية للاتصالات شركة "مدى" كشريك استراتيجي استنادًا إلى خبرات "مدى" الكبيرة وشراكاتها المتميزة مع المؤسسات المحلية والعالمية، والتزامها بأعلى معايير التأمين والحماية للحد من كافة الممارسات غير القانونية، وكذلك قدرة منصة "مدى" الاستثنائية على التكيف والتوافق مع أنظمة الشركة المصرية للاتصالات من أحد العوامل الرئيسية لاختيارها كشريك استراتيجي.

وستقوم منصة "مدى" بإدارة جميع خدمات الرسائل من التطبيقات إلى المستخدمين (A2P SMS) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات المصادقة الثنائية والإشعارات الآليةـ وستتيح هذه الشراكة للمصرية للاتصالات الاستفادة من خبرات شركة "مدى" وامكانياتها المتقدمة لضمان تجربة متميزة لقاعدة عملائها المتنامية، وفي الوقت ذاته، زيادة إيراداتها من خدمات رسائل A2P.

وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: قائلاً: "تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية امتدادًا طبيعياً لعلاقتنا التجارية الطويلة والناجحة مع شركة "مدى" الرائدة في مجال الخدمات الصوتية الدولية. وبالنظر إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها "مدى" كمزود رائد لخدمات الرسائل النصية القصيرة A2P في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هذا التعاون المشترك سيعزز التزامنا بدعم الوسائل غير التقليدية في الأعمال، وتوسيع نطاق أعمالنا، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام للإيرادات وتقديم قيمة مضافة لعملائنا من خلال حلول اتصالات متكاملة وآمنة وفعالة."

وعلق المهندس شارل الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة مدى قائلاً: "يسعدنا ويشرفنا أن يتم اختيارنا كشريك مفضل لتقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة A2P للشركة المصرية للاتصالات. إن اختيارنا من قبل هذه الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات يأتي بمثابة شهادة على التزامنا بالتميز والابتكار. أتوجه بشكر خاص لفريقي العمل في كل من المصرية للاتصالات ومدى، لما بذلوه من جهد وتفانٍ لجعل هذه الشراكة ممكنة، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع الشركة المصرية للاتصالات عبر جبهات متعددة وتحقيق قيمة استثنائية لخدمات الرسائل التي تقدمها"