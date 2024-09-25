شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. ارتفاع الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3414 دولار أمريكي، بارتفاع 0.49 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2002 يورو بانخفاض 0.10 %.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 23.05 نقطة، ليصل إلى 8282.76 نقطة.