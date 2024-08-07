شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 7-8-2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 7-8-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 160.01 جنيه للشراء و161.2 .جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الأربعاء 7أغسطس 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

160.01 جنيه للشراء

161.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.001 جنيه للشراء

161.2 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

154.8 جنيه للشراء.

161.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

155.02 جنيه للشراء.

161.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

156.2 جنيه للشراء

161.4 جنيه للبيع